У нас дві війни: Кулеба назвав мету Росії під час порушення “перемир’я”

Загибель українських військових на Донбасі в останні дні через порушення ворогом “перемир’я” не ставить хрест на зустрічі радників глав держав країн нормандської четвірки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі Свободи слова на ICTV та додав, що Росія підвищує обстрілами на Донбасі ставки перед зустріччю у нормандському форматі.

– У нас з Росією дві війни – одна гаряча збройна, інша – дипломатична. У мене є стійке враження, що вчора і сьогодні крок зробила російська “партія збройної війни”. Очевидно, що це відбувається напередодні початку передвиборчої кампанії в Україні та напередодні зустрічі радників та міністрів, тому що це підвищення ставок, це зміна атмосфери, зміна тих питань, які ми маємо обговорювати, тому що ми знову вимушені відкотитися в питанні безпеки, – сказав Кулеба.

Глава МЗС також повідомив, що не зміг обговорити з Сергієм Лавровим провокації бойовиків, бо російський колега поїхав у відрядження.

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Криваве “перемир’я”

6 вересня на Донбасі загинули двоє військовослужбовців, які були відрізані вогнем під час евакуації особового складу та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Цього ж дня у Генштабі повідомили про обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув ще один український військовий.

Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Один із військовослужбовців помер від опіків у госпіталі наступного дня.