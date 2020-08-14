Боевики ЧВК Вагнера, которые были задержанные в Белоруссии в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию.

32 из 33 задержанных боевиков уже в России, еще один остался, потому что он является гражданином Беларуси.

Вероятно, что теперь экстрадиции в Украину наемников, которые воевали за боевиков так называемой ДНР и ЛНР, уже не будет.

Читайте: Воевали на Донбассе: Офис генпрокурора открыл дела против 100 иностранцев

Экстрадиция задержанных

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК Вагнера. Украинскими следователями было собрано достаточно доказательств относительно задержанных россиян.

29 июля в Беларуси задержали около 30 наемников, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов. Руководство страны открыло уголовное дело против них по подозрению подготовки теракта.

Источник: Интерфакс