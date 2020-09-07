Україна зібрала достатньо доказів про участь вагнерівців, яких затримали у Білорусі, у бойових діях на Донбасі, тому передання їх РФ кардинально ситуацію не змінює, заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Тобто їх будуть заочно притягати до відповідальності.

– Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, зокрема міжнародні, – пояснив він.

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Затримання вагнерівців у Білорусі

У Білорусі 29 липня спецпризначенці затримали 33 найманців так званої приватної військової компанії Вагнера, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

Серед них було багато й тих, хто брав участь у війні на Донбасі.

Тому в СБУ наступного дня заявили, що ініціюватимуть екстрадицію затриманих, і вже проводили консультації з Мінськом.

Проте в середині серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив віддати бійці ПВК Вагнера Росії.

32 з 33 затриманих бойовиків вже в РФ, ще один залишився, бо він громадянин Білорусі.