Лерос пришел на допрос в ГБР

Народный депутат Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Лерос заявил, что 7 сентября силовики пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения одного из кафе, в котором он был.
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Журналистам он рассказал, что не пользуется услугами охраны.
— Я не пользуюсь никакой охраной, ни частной, ни государственной. Поэтому, если со мной или с моей семьей что-то то произойдет, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский, — сказал депутат.
Лерос написал заявление на Зеленского
Народный депутат Гео Лерос написал заявление в правоохранительные органы на президента Владимира Зеленского.
Зеленский назвал Лероса взяточником во время общения с прессой 2 сентября. Лерос в ответ заявил, что никогда не был чиновником.
1 сентября Лероса исключили из фракции Слуга народа.