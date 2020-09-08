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Факти / Україна / Суспільство

Лерос прийшов на допит до ДБР

Народний депутат Гео Лерос прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.

Лерос заявив, що 7 вересня силовики намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження одного з кафе, в якому він був.

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Журналістам він розповів, що не користується послугами охорони.

– Я не користуюся ніякої охороною, ні приватною, ні державною. Тому, якщо зі мною або з моєю родиною щось то станеться, за це буде нести відповідальність персонально Володимир Зеленський, – сказав депутат.

Лерос написав заяву на Зеленського

Народний депутат Гео Лерос написав заяву у правоохоронні органи на президента Володимира Зеленського.

Зеленський назвав Лероса хабарником під час спілкування з пресою 2 вересня. Лерос у відповідь заявив, що ніколи не був чиновником.

1 вересня Лероса виключили з фракції Слуга народу.

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