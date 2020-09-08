Білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов, які є членами Координаційної ради, проходять процедуру в’їзду до України.
Марія Колесникова на українські пункти пропуску не прибувала.
– На в’їзд в Україну прибули двоє громадян Республіки Білорусь – Антон Родненков та Іван Кравцов. Наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону, – повідомили у Держприкордонслужбі.
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Інформація про те, що член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова намагалась виїхати в Україну з’явилася вранці 8 вересня.
Державне агентство Белта повідомило, що вона разом з опозиціонерами Антоном Родненковим і Іваном Кравцовим намагалася незаконно покинути територію Білорусі. В результаті Колесникову начебто затримали.
Згодом цю інформацію підтвердили і у Держприкордонкомітеті Білорусі.
Напередодні, 7 вересня, стало відомо про викрадення Марії Колесникової. Очевидці повідомляли, що невідомі посадили її в мікроавтобус вранці біля Національного художнього музею у центрі Мінська.