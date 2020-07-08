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Факты / Україна

Суд не избрал меру пресечения для Порошенко. Досудебное расследование завершено

Печерский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

По словам прокурора, 8 июля следователь сообщил о завершении досудебного расследования в деле Порошенко.

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— Считаем продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения невозможным, — сказал он.

порошенко

Порошенко заявил, что сегодня под Офисом президента не будет проводиться митингов.

— Как исключение, мы приняли решение сегодня пока что на Банковую не идти… Но это не означает, что мы отказываемся от этой формы защиты национальных интересов, — сказал он.

Суд над Порошенко

18 июня состоялся суд на Порошенко. Печерский районный суд Киева не смог избрать ему меру пресечения.

Порошенко обвиняют в том, что он якобы на посту президента в 2018 году повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко, чтобы тот назначил себе нужного заместителя, а именно Сергея Семочко.

Прокуроры просили взять нардепа под стражу с правом внесения залога, но заседание перенесли на 1 июля, а потом на 8 июля.

Также 8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков заявил о закрытии одного из 24 дел против его подзащитного.

По его словам, он получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. Это уголовное дело по Ленинской кузне на Рыбальском.

Фото: Ирина Геращенко

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