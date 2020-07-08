Печерский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
По словам прокурора, 8 июля следователь сообщил о завершении досудебного расследования в деле Порошенко.
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— Считаем продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения невозможным, — сказал он.
Порошенко заявил, что сегодня под Офисом президента не будет проводиться митингов.
— Как исключение, мы приняли решение сегодня пока что на Банковую не идти… Но это не означает, что мы отказываемся от этой формы защиты национальных интересов, — сказал он.
Суд над Порошенко
18 июня состоялся суд на Порошенко. Печерский районный суд Киева не смог избрать ему меру пресечения.
Порошенко обвиняют в том, что он якобы на посту президента в 2018 году повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко, чтобы тот назначил себе нужного заместителя, а именно Сергея Семочко.
Прокуроры просили взять нардепа под стражу с правом внесения залога, но заседание перенесли на 1 июля, а потом на 8 июля.
Также 8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков заявил о закрытии одного из 24 дел против его подзащитного.
По его словам, он получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. Это уголовное дело по Ленинской кузне на Рыбальском.
Фото: Ирина Геращенко