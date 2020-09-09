Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком – Богдан

За інформацією колишнього глави ОП Андрія Богдана, чиновники Офісу президента періодично зустрічаються з екс-президентом Петром Порошенком.

Зустрічі відбуваються у ресторані, заявив він в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

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– Я чув, що деякі чиновники Офісу президента часто бувають у ресторані, де абсолютно випадково обідають з Петром Олексійовичем. І ці збіги бувають дуже-дуже часто, – заявив він.

За його словами, зустрічається з ним нинішній голова ОП Андрій Єрмак.

– Результат таких зустрічей – роздмухування рейтингу Порошенка. Те, що відбувається, по дурості неможливо зробити, – додав він.

Богдан впевнений, що хоча проти колишнього президента Петра Порошенка порушили кримінальні справи, але його не засудять.

Справи проти Порошенка

У липні Печерський районний суд залишив без розгляду клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Порошенка звинувачують у тому, що він нібито на посаді президента в 2018 році вплинув на тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка, щоб той призначив собі потрібного заступника, а саме Сергія Семочка.

Джерело: Дмитро Гордон