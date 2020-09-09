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Факты / Украина

Кабмин упростил процедуру закупки вакцин от гриппа и систем подачи кислорода

Украинское правительство разрешило закупать вакцины от гриппа для прививания людей, которые находятся в группе риска заболевания коронавирусом, а также системы подачи кислорода по упрощенной процедуре.

Документ утвердили на заседании Кабмина 9 сентября.

Он вносит изменения в постановления №224 и №225 и гарантирует упрощенную систему закупки этих веществ и оборудования, освобождение от налогообложения НДС, уточнил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Эти вакцины и системы вошли в перечень товаров, которые необходимы Украине для преодоления пандемии коронавируса.

Запасы вакцин в Украине

7 сентября в Министерстве здравоохранения сообщили о запасах вакцин в Украине.

По прогнозам ведомства, это количество гарантирует охват вакцинацией населения в 2020 году на уровне 78%.

Этого недостаточно, ведь рекомендуемый уровень — 95%. В частности, в Украине есть вакцины от от полиомиелита, дифтерии, столбняка и гепатита В.

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