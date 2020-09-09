PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін спростив процедуру закупівлі вакцин від грипу і систем подачі кисню

Український уряд дозволив закуповувати вакцини від грипу для щеплення людей, які перебувають у групі ризику захворювання на коронавірус, а також системи подачі кисню за спрощеною процедурою.

Документ ухвалили на засіданні Кабміну 9 вересня.

Він вносить зміни до постанов №224 і №225 та гарантує спрощену систему закупівлі цих речовин та обладнання, звільнення від оподаткування ПДВ, уточнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Читайте: Безкоштовне щеплення в Україні роблять від 10 інфекцій – список

Ці вакцини та системи увійшли до переліку товарів, які необхідні Україні для подолання пандемії коронавірусу.

Запаси  вакцин в Україні

7 вересня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про запаси вакцин в Україні.

За прогнозами відомства, ця кількість гарантує охоплення вакцинацією населення у 2020 році на рівні 78%.

Цього недостатньо, адже рекомендований рівень –  95%. Зокрема, в Україні є вакцини від від поліомієліту, дифтерії, правця та гепатиту В.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка