Кабмін спростив процедуру закупівлі вакцин від грипу і систем подачі кисню

Український уряд дозволив закуповувати вакцини від грипу для щеплення людей, які перебувають у групі ризику захворювання на коронавірус, а також системи подачі кисню за спрощеною процедурою.

Документ ухвалили на засіданні Кабміну 9 вересня.

Він вносить зміни до постанов №224 і №225 та гарантує спрощену систему закупівлі цих речовин та обладнання, звільнення від оподаткування ПДВ, уточнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Ці вакцини та системи увійшли до переліку товарів, які необхідні Україні для подолання пандемії коронавірусу.

Запаси вакцин в Україні

7 вересня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про запаси вакцин в Україні.

За прогнозами відомства, ця кількість гарантує охоплення вакцинацією населення у 2020 році на рівні 78%.

Цього недостатньо, адже рекомендований рівень – 95%. Зокрема, в Україні є вакцини від від поліомієліту, дифтерії, правця та гепатиту В.