Нові вимоги до документів про вищу освіту: Кабмін затвердив проект

Уряд ухвалив проект щодо обов’язкової інформації, яку необхідно вказувати у документах про вищу освіту, зокрема, рішення стосується наукових ступенів.

Ініціативу підтримали на засіданні Кабміну 9 вересня.

Документ також має врегулювати питання з видачею дублікатів дипломів, які випускники вищих навчальних закладів отримали до 1991 року.

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Адже нині, за словами представника уряду у парламенті Василя Мокана, відсутні нормативно-правові акти, у яких би містилися інформація про це.

Вища освіта в Україні

Здобуття вищої освіти в Україні має низку переваг для людини під час працевлаштування.

Диплом дає змогу ефективніше просуватися кар’єрними сходинками, претендувати на керівні посади.

Крім того, людина отримує спеціальні та загальні знання, вчиться шукати інформацію та орієнтуватися у суспільно-культурному просторі.

Детальніше про переваги вищої освіти читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Василь Мокан