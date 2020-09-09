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Факти / Україна

Під Харковом пошкодили газопровід – без газу залишились понад 2 тис. будинків

8 вересня на Харківщині проводили буріння свердловини для водопостачання. Внаслідок робіт буром пошкодили газову трубу високого тиску.

В результаті від газопостачання відключені більше 2 000 абонентів в населених пунктах Коротич, Олешки та Майський.

– За адресою виїжджала слідчо-оперативна Люботинського ВП. Представники АТ Харківгаз проводять роботи щодо ліквідації аварії, – зазначили у поліції.

  • Аварія газопроводу на Харківщині – коли відновлять газопостачання
  • Аварія газопроводу на Харківщині – коли відновлять газопостачання
  • Аварія газопроводу на Харківщині – коли відновлять газопостачання
  • Аварія газопроводу на Харківщині – коли відновлять газопостачання
  • Аварія газопроводу на Харківщині – коли відновлять газопостачання
  • Аварія газопроводу на Харківщині – коли відновлять газопостачання
Під Харковом пошкодили газопровід – без газу залишились понад 2 тис. будинків / 3 фотографии

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Потерпілих осіб немає. Для проведення ліквідаційних робіт від газопостачання відключені більше 2240 абонентів. Попередня дата поновлення газопостачання 10 вересня.

Вибух автоцистерни у Києві

Зранку 9 вересня у Києві вибухнула автоцистерна на одному з підприємств на вулиці Віскозній. Це сталося під час проведення зварювальних робіт.

В результаті загинув 52-річний житель Херсонської області, ще один чоловік з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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