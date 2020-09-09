Верховный Суд остановил выполнение решения о взыскании $350 млн с Приватбанка

Верховный суд остановил выполнение постановления Печерского суда Киева об удовлетворении иска Суркисов против Приватбанка и взыскания почти $350 млн.

Коллегия судей решила отменить решение, которое было принято районным судом от 9 февраля 2017 года о взыскании с Приватбанка денежных средств суммой $347 млн и возвращение их Игорю и Григорию Суркисам.

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Верховный суд признал обоснованность рисков для заявителя до принятия решения кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность тяжелого исполнения судебного решения.

Суркисы против Приватбанка

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов против Приватбанка.

Речь шла об обязательном обслуживание депозитов, которые были размещены в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка. Теперь банк должен вернуть Суркисам $350 млн.

Зато юридический советник банка Андрей Пожидаев заявил, что Приватбанк не будет выплачивать такой суммы оффшорным компаниям, но они могут взыскать эту сумму, обратившись в Государственную исполнительную службу.

Источник: Верховный суд