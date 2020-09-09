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Факти / Україна / Суспільство

Верховний Суд зупинив виконання ухвали про стягнення $350 млн з Приватбанку

Верховний суд зупинив виконання ухвали Печерського суду Києва про задоволення позову Суркісів проти Приватбанку та стягнення майже $350 млн.

Колегія суддів вирішила скасувати рішення, яке було ухвалене районним судом від 9 лютого 2017 року щодо стягнення з Приватбанку грошових коштів сумою $347 млн та повернення їх Ігорю та Григорію Суркісам.

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Верховний суд визнав обґрунтованість ризиків для заявника до ухвалення рішення касаційної інстанції у цій справі, а також ймовірність важкого виконання судового рішення.

Суркіси проти Приватбанку

2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів проти Приватбанку.

Йшлося про обов’язкове обслуговування депозитів, які були розміщені у 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії банку. Тепер банк повинен повернути Суркісам $350 млн.

Натомість юридичний радник банку Андрій Пожидаєв заявив, що Приватбанк не виплачуватиму такої суми  офшорним компаніям, але вони можуть стягнути цю суму, звернувшись до Державної виконавчої служби.

Джерело: Верховний суд

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