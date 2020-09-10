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Факты / Украина

Богдана вызывают в ГБР — причина

Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана вызывают в ГБР из-за ряда обвинений, которые он озвучил в одном из своих последних интервью.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

В ведомстве отметили, что причиной стало интервью Богдана, в котором он обнародовал информацию о существовании ряда договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения, обмена пленными и т.д.

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В пресс-службе ГБР отметили, что такие договоренности

непредвиденны законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи ГБР приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля, — отметили в ГБР.

9 сентября вышло интервью Андрея Богдана, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 

В нем экс-глава Офиса президента заявил, что украинские чиновники имеют ряд договоренностей с РФ насчет статусу Крыма, возобновления авиасообщения, кадровых решений. 

Также Богдан заявил, что нынешние чиновники из Офиса президента периодически встречаются с нардепов и экс-президентом Петром Порошенко. 

Кроме того, Андрей Богдан подтвердил информацию о подготовке Украиной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Ее готовили больше года, однако сорвали одним телефонным звонком из окружения Владимира Зеленского. 

Источник: ГБР

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