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Факти / Україна

Богдана викликають до ДБР – причина

Екс-голову Офіса президента Андрія Богдана викликають до ДБР через низку звинувачень, які він озвучив в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань. 

У відомстві зазначили, що причиною стало інтерв’ю Богдана, в якому він оприлюднив інформацію про існування низки домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення, обміну полоненими тощо.

У прес-службі ДБР наголосили, що такі домовленості 

непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

– З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі ДБР запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка, – зазначили у ДБР. 

Джерело: ДБР

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