Екс-голову Офіса президента Андрія Богдана викликають до ДБР через низку звинувачень, які він озвучив в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

У відомстві зазначили, що причиною стало інтерв’ю Богдана, в якому він оприлюднив інформацію про існування низки домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення, обміну полоненими тощо.

У прес-службі ДБР наголосили, що такі домовленості

непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

– З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі ДБР запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка, – зазначили у ДБР.