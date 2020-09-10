Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил информацию о подготовке Украиной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Ее готовили больше года, однако она была сорвана одним телефонным звонком.

По его словам, звонили из близкого окружения президента Владимира Зеленского.

— Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался… Из ближайшего (окружения президента, — Ред.), — уточнил Андрей Богдан.

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Однако Богдан отказался называть фамилию этого человека. Кроме того, он заявил, что Зеленский не хотел полностью отменять операцию, лишь перенести на пару дней.

Операция по задержанию ЧВК Вагнер

18 августа появилась информация о том, что службы Украины якобы готовили спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Однако из-за якобы сопротивления Офиса президента ее сорвали, после чего их арестовали в Беларуси, а позже передали в РФ.