Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Напередодні зустрічі СЦКК та ОБСЄ: бойовики обстріляли ділянку біля селища Шуми

Бойовики обстріляли ділянку біля селища Шуми Донецької області, де повинна була відбутися зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

– Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала б пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, – заявили в прес-службі ООС.

Читайте: Ситуація на Донбасі: українська делегація у ТКГ відповіла на провокації бойовиків

У штабі ООС додали, що противник  свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. 

Бойовики обстріляли ділянку біля селища Шуми

7 вересня учасники консультацій ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Українська сторона взяла на себе питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

10 вересня в Офісі президента заявили, що інспекція позицій ЗСУ біля селища Шуми за участю представників ОБСЄ не відбудеться.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка