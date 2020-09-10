Бойовики обстріляли ділянку біля селища Шуми Донецької області, де повинна була відбутися зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

– Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала б пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, – заявили в прес-службі ООС.

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У штабі ООС додали, що противник свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону.

7 вересня учасники консультацій ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Українська сторона взяла на себе питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

10 вересня в Офісі президента заявили, що інспекція позицій ЗСУ біля селища Шуми за участю представників ОБСЄ не відбудеться.