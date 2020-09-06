6 сентября в Киеве на совещание собрались участники украинской делегации в Трехсторонний контактной группе касательно обострения ситуации на Донбассе, а именно публичных заявлений представителей незаконных формирований о нарушении мира со стороны ВСУ и обстрелов вблизи Красногоровки.

По словам ее участников, Украина заинтересована в том, чтобы сохранить мир, и подобные единичные провокации не станут основанием для срыва переговоров.

— Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе, — отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Кроме того, на совещании свои выводы озвучили представители ОБСЕ. Они подтвердили, что позиции украинских военных остаются неизменными, то есть Украина придерживается договоренностей.

Провокации в Донбассе

6 сентября на 42-й день действия режима прекращения огня боевики на Донбассе открыли огонь.

Они обстреляли позиции украинских военных. В результате один украинский защитник получил ранения.

Кроме того, накануне представители незаконных формирований обвинили Украину в нарушении мира.