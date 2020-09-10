Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ из танкера Delfi составляет $16,3 тыс. (около 453 тыс. грн).

Кроме того, по результатам лабораторных исследований, специалисты обнаружили превышение нормативных значений по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатель 10 сентября составляет 0,09 мг/дм³.

Судовладельцу уже направили претензию на добровольное возмещение ущерба.

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Председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый объяснил, что сумма ущерба действительно невысокая. Но все из-за несовершенства украинского законодательства.

Поскольку убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Поэтому убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковы. Хотя нефтепродукты составляют гораздо больший вред экосистеме, чем масло.

Поднятие танкера Delfi

Утром 10 сентября в Одессе подняли танкер Delfi. Он сел на мель в Черном море еще осенью 2019 года.

С тех пор специалисты несколько раз фиксировали утечки в море нефтепродуктов. Из-за этого пришлось закрыть пляж Дельфин.

Полноценная операция по подъему затонувшего в Одессе танкера началась только в июле.