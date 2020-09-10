PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Понад $16 тис.: названо суму збитків через аварію танкера Delfi

Загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин з танкера Delfi становить $16,3 тис. (близько 453 тис. грн).

Крім того, за результатами лабораторних досліджень, фахівці виявили перевищення нормованих значень за вмістом у воді нафтопродуктів. Їх показник 10 вересня становить 0,09 мг/дм³.

Судновласнику вже направили претензію на добровільне відшкодування збитків.

Читайте: Що відбувається з Делфі: наслідки недбалості і як уникнути подібних історій

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований пояснив, що сума збитків дійсно невисока. Але все через недосконале українське законодавство.

Оскільки збитки за скидання всіх забруднюючих речовин у водні об’єкти розраховуються за однаковою методикою. Тому збитки за потрапляння однакової кількості нафтопродуктів та пальмової олії у водойму однакові. Хоча нафтопродукти становлять набагато більшу шкоду екосистемі, ніж олія.

Підняття танкера Delfi

Вранці 10 вересня в Одесі підняли танкер Delfi. Він сів на мілину у Чорному морі ще восени 2019 року.

Відтоді фахівці декілька раз фіксували витікання в море нафтопродуктів. Через це довелося закрити пляж Дельфін.

Повноцінна операція з підняття затонулого в Одесі танкера почалася лише у липні.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка