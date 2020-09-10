Сейчас Украина работает над первым вариантом деоккупации Донбасса – политико-дипломатическим, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, пока работают политики и дипломаты, пытаясь договориться с Россией, “чтобы они ушли из нашего дома”.

В случае неудачи, СНБО рассматривает еще четыре варианта решения проблемы.

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Российские наемники на Донбассе

По данным Офиса генпрокурора, Россия использует наемников из 30 стран для ведения боевых действий на Донбассе.

Больше всего среди них граждан Испании, Сербии, Молдовы и даже Франции.

С 2014 года наемники входили в состав различных подразделений в так называемых ЛНР и ДНР, а для их обучения на территории РФ созданы специальные центры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях сообщил, что встреча советников лидеров нормандской четверки должна состояться по графику.

По его словам, они планируют обсудить нарушение перемирия на Донбассе и гибель украинских военных.