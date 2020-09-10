Нині Україна працює над першим варіантом деокупації Донбасу – політико-дипломатичним, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, поки працюють політики і дипломати, намагаючись домовитися з Росією, “щоб вони пішли з нашого дому”.

У разі невдачі РНБО розглядає ще чотири варіанти вирішення проблеми.

Читайте: Підірвалися на міні: на Донбасі загинули двоє військових

Російські найманці на Донбасі

За даними Офісу генпрокурора, Росія використовує найманців з 30 країн для ведення бойових дій на Донбасі.

Найбільше серед них громадян Іспанії, Сербії, Молдови та навіть Франції.

З 2014 року найманці входили до складу різних підрозділів у так званих ЛНР та ДНР, а для їх навчання на території РФ створені спеціальні центри.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями повідомив, що зустріч радників лідерів нормандської четвірки повинна відбутися за графіком.

За його словами, вони планують обговорити порушення перемир’я на Донбасі та загибель українських військових.