Испания, Сербия и Молдова — наемников именно из этих стран Россия использует в войне на Донбассе чаще всего.

В целом речь идет о гражданах из более чем 30 государств, сообщил заместитель генпрокурор Гюндуз Мамедов.

— Среди них – Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии — по 27 человек, из Молдовы – 26, из Франции — 20, — уточнил он.

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Мамедов отметил, что с 2014 года наемники входили в состав различных подразделений в так называемых ЛНР и ДНР, а для их обучения на территории РФ созданы специальные центры.

По его словам, там проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников, оттуда их отправляют оккупированные территории Донбасса.

Нарушение перемирия на Донбассе

6 сентября, то есть на 42-й день действия режима прекращения огня на Донбассе, боевики впервые нарушили договоренности и дважды прицельно обстреляли позиции ВСУ.

В результате такого обстрела вблизи Красногоровки один украинский военный получил ранения.

Оккупанты также открыли огонь возле Причепиловки Луганской области, где погиб один боец.