Балуха после операции ввели в медикаментозную кому – СМИ

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух до сих пор остается в тяжелом состоянии.

После того, как врачи провели Балуху операцию на головном мозге, он находится в реанимации киевской больницы в медикаментозной коме, сообщил источник.

Правоохранители еще не смогли опросить пострадавшего.

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Избиение Балуха

В ночь на 8 сентября стало известно о жестоком избиении Балуха, которого нашли на территории Гидропарка в Киеве.

Позже стало известно, что у пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма, из-за чего ему сделали операцию. Врачи не дают никаких прогнозов.

В полиции заявили, что расследованием избиения Балуха занимаются лучшие правоохранители.