PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Балуха после операции ввели в медикаментозную кому – СМИ

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух до сих пор остается в тяжелом состоянии.

После того, как врачи провели Балуху операцию на головном мозге, он находится в реанимации киевской больницы в медикаментозной коме, сообщил источник.

Правоохранители еще не смогли опросить пострадавшего.

Читайте: Был конфликт с русскоязычной компанией — детали избиения Балуха

Избиение Балуха

В ночь на 8 сентября стало известно о жестоком избиении Балуха, которого нашли на территории Гидропарка в Киеве.

Позже стало известно, что у пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма, из-за чего ему сделали операцию. Врачи не дают никаких прогнозов.

В полиции заявили, что расследованием избиения Балуха занимаются лучшие правоохранители.

Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка