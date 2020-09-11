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Факти / Україна

Балуха після операції ввели в медикаментозну кому – ЗМІ

Колишній політв’язень Кремля Володимир Балух досі залишається у тяжкому стані.

Після того, як лікарі провели Балуху операцію на головному мозку, він перебуває у реанімації київської лікарні у медикаментозній комі, повідомило джерело.

Правоохоронці ще не змогли опитати потерпілого.

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Побиття Балуха

У ніч на 8 вересня стало відомо про жорстоке побиття Балуха, якого знайшли на території Гідропарку в Києві.

Пізніше стало відомо, що у постраждалого тяжка черепно-мозкова травма, через що йому зробили операцію. Лікарі не дають жодних прогнозів.

У поліції заявили, що розслідуванням побиття Балуха займаються найкращі правоохоронці.

Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

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