В Украине первый случай коронавируса зафиксирован 3 марта в Черновцах. Заразился мужчина, 26 февраля вернувшийся с женой из путешествия в Италию.

А первая смерть от Covid-19 зафиксирована 13 марта — в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина.

Через месяц было уже свыше 900 больных и более 20 летальных случаев.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти ввели с 12 марта карантин с рядом жестких ограничений. Сроки завершения карантина несколько раз продлевали, последний раз — до 31 августа.

Правда, с 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновили свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

С 10 июня начал действовать новый этап ослабления ограничений, в частности разрешили проводить массовые мероприятия и восстановить работу пропускных пунктов на Донбассе.

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Актуальную статистику и динамику заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине смотрите на онлайн-карте Центра общественного здоровья и СНБО.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

По статистике коронавируса в Украине 11 сентября, в стране за время пандемии 3 076 человек умерли от вируса, за сутки — 53 летальных случая.

В то же время выздороветь удалось 65 877 пациентам, за сутки — 1 128 людям.