На Киевском еврейском форуме обсудили создание мемориала Холокоста Бабий Яр

В дискуссии приняли участие Виталий Кличко, Александр Квасьневский и Илья Хржановский.

Бабий Яр стал символом Холокоста, совершенного нацистским режимом, и символом усилий советского режима стереть о нем память. Об этом заявил председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский в ходе вступительной речи к дискуссии, посвященной памяти Бабьего Яра и созданию мемориала.

— Мы имеем уникальную возможность возобновить память об убитых, установить каждое имя и показать, что это важно для страны, – добавил он.

Дискуссия состоялась 8 сентября в рамках Киевского еврейского форума 2020, организованного Еврейской конфедерацией Украины совместно с израильской газетой Jerusalem Post. В ней приняли участие член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, бывший президент Польши Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко и художественный руководитель Мемориального центра Илья Хржановский.



Открытие мемориала в Бабьем Яру станет важным шагом для понимания масштабов и истоков трагических событий, имевших место в Киеве во времена Второй мировой войны, отметил Александр Квасьневский.

— Мы сможем предложить людям не только в Украине, но и в Европе и мире в целом нечто уникальное: хорошо организованную экспозицию, прекрасную архитектуру, которая обогатит городскую среду, площадку для встреч и конференций, где люди будут общаться, обсуждать проблемы и решать, как строить лучшее будущее. В частности, как преодолеть проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма. Мемориальный центр должен стать местом, которое отстаивает важнейшие ценности гуманизма, о которых мы все хорошо знаем, но не всегда умеем защитить, – отметил он.

Также он добавил, что совершенно недопустимо, когда во многих местах, особенно в Польше, где был Аушвиц-Биркенау, мы не можем назвать имена всех жертв. В Украине встанет вопрос, как понять и принять то, что поляки были хорошими во время войны, боролись против нацистов, но одновременно у них есть и черная страница истории — некоторые люди поддерживали нацистов, в частности, во время Холокоста.

Кроме того, Квасьневский отметил, что открытие неизвестных страниц истории будет побуждать украинское общество к поискам примирения.

Создание мемориала в Бабьем Яру своей миссией как мэра европейской столицы назвал мэр Киева Виталий Кличко. Этот проект — дело не одного города или страны, это проект мирового уровня. Создание мемориала имеет значение не только для Киева.

Мемориалы Холокоста существуют во многих странах мира: в Польше, Германии, Австрии, Израиле, Соединенных Штатах, даже в Лос-Анджелесе. В городе, где погибло более ста тысяч жертв, мемориала нет, отметил Кличко и добавил, что видит своей миссией реализовать этот проект.

— Очень важно объяснить людям, особенно детям, историю Бабьего Яра и Холокоста. Этот мемориал — память о тысячах людей. Нужно рассказать новому поколению, что произошло, почему важно помнить и не допускать ошибок прошлого, — добавил Кличко и выразил надежду, что команде Мемориального центра удастся донести это послание до всех аудиторий.

Сейчас, по его словам, происходит много дискуссий, но критики не нужно бояться. Если вы что-то делаете — вас будут критиковать. Но мы должны сделать все как можно быстрее. Мы должны разработать концепцию, которая затронет каждого посетителя, подчеркнул Кличко и пообещал приложить все усилия, чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки.

— Мы строим музей для того, чтобы сохранить память о трагических событиях и уроки, вынесенные из них, на десятилетия вперед. Он должен быть динамичным, современным и рассказывать историю. Наша задача — донести эту историю до тех людей, которые живут сейчас, чтобы они почувствовали, что эта история их касается. Это важно для всех, кто живет в Украине. Эта история не только о том, сколько евреев убили нацисты. Она — о гуманизме, о событиях, которые произошли в этой стране и о которых знает весь мир. Я верю, что этот музей станет визитной карточкой Киева и Украины во всем мире, — отметил художественный руководитель Мемориального центра Илья Хржановский.

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В этом году Киевский еврейский форум состоялся 8-9 сентября в формате онлайн-дискуссий. В нем приняли участие политики, чиновники, ученые, кинематографисты, общественные, религиозные деятели из многих стран и лидеры еврейских общин мира.

Среди участников: президент Всемирного еврейского конгресса, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Рональд Лаудер, Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам мониторинга и противодействия антисемитизму Элан Карр, Главный раввин Киева и Украины, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Яков Дов Блайх, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

С обращением к участникам форума также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Запись можно посмотреть по ссылке.

Киевский еврейский форум проводится Еврейской конфедерацией Украины второй год подряд. В прошлом году в нем приняли участие более 500 лидеров общин из Израиля, Соединенных Штатов Америки, Европы и Украины.

К слову, 29 сентября Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представит ряд арт-проектов на территории урочища к 79-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.