В Бабьем Яру откроют аудиосветловую установку к 79-й годовщине трагедии

29 сентября Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представит ряд арт-проектов на территории урочища к 79-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

В частности, будет установлена временная аудиовизуальная инсталляция. Она станет еще одним шагом, приближающим к превращению территории Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Инсталляция будет установлена на расстоянии не менее 10 метров от предполагаемой наиболее отдаленной линии границ еврейского кладбища.

— На 79-ю годовщину трагедии мы представим первые проекты на территории яра. Самый большой из этих проектов – 40 метров в диаметре, будет открыт на участке, где планируется возведение мемориала. Долгое время здесь находился полигон для автошколы, выгуливали животных и играли в футбол. Это результат политики забвения, которая проводилась в отношении этого места в советское время. Это должно измениться, – прокомментировал генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

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Также Мемориальный центр Холокоста совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником Бабий Яр проводит работы по установке аудиоинсталляции на территории Бабьего Яра. Она представляет собой источник звуков и будет способствовать осведомленности людей о трагических событиях времен оккупации Киева. Часть аудиоинсталяции будет расположена на Дороге Скорби и на площади у памятника Менора.

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра будут установлены монокуляры, благодаря которым каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.

К слову, Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева в 1941-1943 годах, которые ранее не указывались ни в каких списках погибших и книгах памяти.