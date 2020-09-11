На Київському єврейському форумі обговорили створення меморіалу Голокосту Бабин Яр

У дискусії взяли участь Віталій Кличко, Александр Квасьнєвський та Ілля Хржановський.

Бабин Яр став символом Голокосту, скоєного нацистським режимом, і символом зусиль радянського режиму стерти про нього пам’ять. На цьому наголосив голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський у ході вступної промови до дискусії, присвяченої пам’яті Бабиного Яру і створенню меморіалу.

– Ми маємо унікальну можливість відновити пам’ять про вбитих, встановити кожне ім’я і показати, що це важливо для країни, – додав він.

Дискусія відбулась 8 вересня у рамках Київського єврейського форуму 2020, організованого Єврейською конфедерацією України спільно з ізраїльською газетою Jerusalem Post. У ній взяли участь член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський, міський голова Києва Віталій Кличко та художній керівник Меморіального центру Ілля Хржановський.

Відкриття меморіалу у Бабиному Яру стане важливим кроком для розуміння масштабів і витоків трагічних подій, які сталися у Києві в часи Другої світової війни, наголосив Александр Квасьнєвський.

– Ми зможемо запропонувати людям не лише в Україні, але й в Європі та світі загалом дещо унікальне: добре організовану експозицію, прекрасну архітектуру, яка збагатить міське середовище, майданчик для зустрічей і конференцій, де люди спілкуватимуться, обговорюватимуть проблеми та вирішуватимуть, як краще будувати майбутнє. Зокрема, як подолати прояви расизму, ксенофобії, антисемітизму. Меморіальний центр має стати місцем, яке відстоює найважливіші цінності гуманізму, про які ми всі добре знаємо, але не завжди вміємо захистити, – зазначив він.

Також він додав, що абсолютно неприпустимо, коли в багатьох місцях, особливо в Польщі, де був Аушвіц-Біркенау, ми не можемо назвати імена всіх жертв. В Україні постане питання, як зрозуміти і прийняти те, що поляки були хорошими під час війни, боролися проти нацистів, але водночас у них є і чорна сторінка історії – деякі люди підтримували нацистів, зокрема, під час Голокосту.

Крім того, Квасьнєвський зауважив, що відкриття невідомих сторінок історії спонукатиме українське суспільство до пошуків примирення.

Створення меморіалу у Бабиному Яру своєю місією як мера європейської столиці назвав міський голова Києва Віталій Кличко. Цей проект – справа не одного міста або країни, це проект світового рівня. Створення меморіалу матиме значення не лише для Києва.

Меморіали Голокосту існують в багатьох країнах світу: в Польщі, Німеччині, Австрії, Ізраїлі, Сполучених Штатах, навіть в Лос-Анджелесі. У місті, де загинуло понад сто тисяч жертв, меморіалу немає, зазначив Кличко та додав, що бачить своєю місією реалізувати цей проект.

– Дуже важливо пояснити людям, особливо дітям, історію Бабиного Яру та Голокосту. Цей меморіал – пам’ять про тисячі людей. Потрібно розповісти новому поколінню, що відбулося, чому важливо пам’ятати та не допускати помилок минулого, – додав Кличко та висловив надію, що команді Меморіального центру вдасться донести це послання до всіх аудиторій.

Зараз, за його словами, відбувається багато дискусій, але критики не потрібно боятися. Якщо ви щось робите – вас будуть критикувати. Але ми повинні зробити все якнайшвидше. Ми повинні розробити концепцію, яка зачепить кожного відвідувача, наголосив Кличко та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб реалізувати проект за найкоротші терміни.

– Ми будуємо музей для того, щоб зберегти пам’ять про трагічні події та уроки, винесені з них, на десятиліття вперед. Він має бути динамічним, сучасним і розповідати історію. Наше завдання – донести цю історію до тих людей, які живуть зараз, щоб вони відчули, що ця історія їх стосується. Це важливо для всіх, хто живе в Україні. Ця історія не тільки про те, скільки євреїв убили нацисти. Вона – про гуманізм, про події, які сталися в цій країні і про які знає весь світ. Я вірю, що цей музей стане візитною карткою Києва і України в усьому світі, – зазначив художній керівник Меморіального центру Ілля Хржановський.

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Цього року Київський єврейський форум відбувся 8-9 вересня у форматі онлайн-дискусій. У ньому взяли участь політики, урядовці, науковці, кінематографісти, громадські та релігійні діячі з багатьох країн та лідери єврейських громад світу.

Серед учасників: президент Світового єврейського конгресу, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Рональд Лаудер, Спеціальний представник Державного департаменту США з питань моніторингу та протидії антисемітизму Елан Карр, Головний рабин Києва та України, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Яків Дов Блайх, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зі зверненням до учасників форуму також виступив президент України Володимир Зеленський. Запис можна подивитися за посиланням.

Київський єврейський форум проводиться Єврейською конфедерацією України другий рік поспіль. Торік у ньому взяли участь понад 500 лідерів громад з Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Європи та України.

До слова, 29 вересня Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр представить низку проектів на території урочища до 79-х роковин трагедії у Бабиному Яру.