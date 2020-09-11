Танкер Делфи: сколько стоила спасательная операция

Операция по поднятию танкера Делфи стоила 14 млн грн.

Об этом рассказал директор компании Трансшип Андрей Иванов, которая проводила операцию.

Специалисты компании провели герметизацию пробоин корпуса танкера и откачали около 300 тонн песка и ила. Также вырезали и удалили с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций.

Читайте: Что происходит с Делфи: последствия халатности и как избежать подобных историй

Иванов отметил, что заказчик сможет компенсировать расходы за счет сбыта металлолома после распила танкера.

Авария танкера Делфи

10 сентября в Одессе подняли танкер Delfi. Он сел на мель в Черном море в ноябре 2019 года.

Три безуспешные попытки поднять танкер было у судовладельца. С 27 июля операция по подъему аварийного судна перешла под контроль Администрации морских портов Украины.

Несколько раз с танкера фиксировалось утечки в море нефтепродуктов. Пляж пришлось закрыть.