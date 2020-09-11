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Факти / Україна / Суспільство

Танкер Делфі: скільки коштувала рятувальна операція

Операція з підняття танкера Делфі коштувала 14 млн грн.

Про це розповів директор компанії Трансшип Андрій Іванов, яка проводила операцію.

Фахівці компанії провели герметизацію пробоїн корпусу танкера і відкачали близько 300 тонн піску і мулу. Також вирізали і видалили з борту аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій.

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Іванов наголосив, що замовник зможе компенсувати витрати шляхом буту металобрухту після розпилу танкера.

Аварія танкера Делфі

10 вересня в Одесі підняли танкер Delfi. Він сів на мілину у Чорному морі у листопаді 2019 року.

Три безуспішні спроби підняти танкер було у судновласника. З 27 липня операція з підйому аварійного судна перейшла під контроль Адміністрації морських портів України.

Декілька разів з танкера фіксувалося витікання в море нафтопродуктів. Пляж довелося закрити.

Джерело: Укрінформ

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