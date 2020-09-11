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Факты / Украина / Политика

В Берлине не определились с датой саммита лидеров нормандской четверки — Ермак

В Берлине на переговорах политических советников стран-участниц нормандского формата не договорились о дате следующего саммита.

Процесс переговоров продолжается, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам переговоров 11 сентября.

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Он выразил надежду, что может состояться до конца текущего года.

Ермак уверен, что саммит состоится, но нет конкретной даты. Он надеется на его проведение до конца года.

Встреча советников нормандской четверки

Представитель РФ Дмитрий Козак на встрече советников исключил возможность проведения новой встречи президентов нормандского формата.

Козак уверен, что может произойти, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

Встреча советников стран-участниц нормандского формата состоялась 11 сентября.

Источник: Укринформ

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