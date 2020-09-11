У Берліні не визначилися з датою саміту лідерів нормандської четвірки – Єрмак

У Берліні на переговорах політичних радників країн-учасниць нормандського формату не домовились про дату наступного саміту.

Процес переговорів триває, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак за результатами переговорів 11 вересня.

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Він висловив сподівання, що саміт може відбутися до кінця поточного року.

Єрмак впевнений, що саміт відбудеться, але немає конкретної дати. Він сподівається на його проведення до кінця року.

Зустріч радників нормандської четвірки

Представник РФ Дмитро Козак на зустрічі радників заперечив можливість проведення нової зустрічі президентів нормандського формату.

Козак впевнений, що саміт може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

Зустріч радників країн-учасниць нормандського формату відбулась 11 вересня.