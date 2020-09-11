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Факти / Україна

У Києві закрили чотири станції метро через дзвінок про мінування

У Києві закрили станції метро Хрещатик, Площа Льва Толстого і пересадки на станції Палац спорту і Майдан незалежності через анонімний дзвінок про мінування.

Наразі станції перевіряють фахівці. Інформацію про відкриття обіцяють опублікувати одразу після завершення перевірки.

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Повідомлення про мінування метро у Києві надходять вже не вперше. Наприкінці липня невідомі повідомили про замінування станції метро Вокзальна.

Людей довелося евакуювати, але, на щастя, вибухівки не знайшли.

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