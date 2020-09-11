У Києві закрили станції метро Хрещатик, Площа Льва Толстого і пересадки на станції Палац спорту і Майдан незалежності через анонімний дзвінок про мінування.
Наразі станції перевіряють фахівці. Інформацію про відкриття обіцяють опублікувати одразу після завершення перевірки.
Увага!
Станцію «Хрещатик» + пересадку і станцію «Площа Льва Толстого» + пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/BXIWMVD8HK
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) September 11, 2020
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Повідомлення про мінування метро у Києві надходять вже не вперше. Наприкінці липня невідомі повідомили про замінування станції метро Вокзальна.
Людей довелося евакуювати, але, на щастя, вибухівки не знайшли.