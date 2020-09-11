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Факти / Україна / Суспільство

Жителі обурені та налякані: тисячі хасидів прибули в Умань, попри заборону

Щороку хасиди-паломники масово їдуть в Умань, щоб помолитися на могилі свого духовного лідера цадика Нахмана.

Однак цьогоріч через карантин і коронавірус гостям тут не раді. Але, попри заборону в’їзду, в місто вже прибула понад тисяча хасидів. Крім того, країни, з яких приїжджають паломники до Умані, наразі перебувають у червоній карантинній зоні.

Директор Уманського центру первинної медико-санітарної допомоги вже повідомив, що серед хасидів підтвердили сім випадків Covid-19.

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Щоб вберегти місцевих жителів, на період святкування Рош-ха-Шану в Умані запровадили суворі обмеження. Тепер і місцевим доведеться жити за правилами червоної зони.

Зокрема, на період святкування освітні заклади йдуть на вимушений карантин. Жителі Умані цим обурені. А дехто навіть боїться, що іноземці завезуть коронавірус у місто і тоді ситуація погіршиться.

Вони говорять, що через щорічне паломництво завжди були змушені терпіти незручності. А цьогоріч ще й діти не зможуть навчатися нормально. Тому батьки вимагають від влади захисту.

Влада ж намагається обмежити масові заходи в місті, а мешканців і гостей закликають бути обережними й уникати великих груп.

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що хасидів, які влаштували погром в Умані, депортують з країни.

Напередодні паломники влаштували погром біля могили цадика Нахмана. Вони зламали огорожу, яка призначена для упорядкованого проходу до святині.

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