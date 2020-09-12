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Факти / Україна

Припинення вогню на Донбасі: про що домовилися радники нормандської четвірки

У Берліні закінчилася зустріч політичних радників лідерів держав учасниць нормандського формату.

До української делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, член української делегації в ТКГ Андрій Костін, представники Міністерства оборони, МЗС та СБУ.

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На зустрічі обговорювався процес виконання домовленостей, які досягли лідери нормандської четвірки на саміті у Парижі у 2-19 році, а також подробиці перемовин у мінській ТКГ.

Учасники підтримали заклик України щодо продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

За словами Андрія Єрмака, Україна зробить усе, щоб зберегти перемир’я та не дати його зірвати.

– Ми, як ніхто, зацікавлені, щоб більше не гинули українські військовослужбовці і мирні громадяни, як це відбувалося шість років поспіль, – наголосив керівник Офісу президента.

Проте у Берліні на переговорах  не домовились про дату наступного саміту лідерів кран-учасниць нормандського формату.

Процес переговорів триває.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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