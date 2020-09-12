Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент ІХ скликання допрацює до кінця своєї каденції.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна Рада України, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією, – сказав Разумков.

За словами спікера Верховної Ради, нині немає законних підстав для дострокового припинення повноважень чинного скликання парламенту.

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Окрім цього, Разумков зазначив, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті міністрів України.

– Я не думаю, що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті міністрів. Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу бути згоден, з чимось, я думаю, немає. Але сьогодні говорити…про глобальну трансформації Кабінету міністрів сьогодні і найближчим часом, я думаю, не варто, – заявив голова Ради.

Рада і місцеві вибори

Незважаючи на те, що значна частина народних депутатів буде задіяна у передвиборчій кампанії на місцевих виборах, Верховна Рада зможе виконувати свої прямі функції.

За словами Дмитра Разумкова, два останні тижні перед виборами і тиждень після – буде робота в регіонах. У вересні та на початку жовтня Рада працюватиме в пленарному режимі.