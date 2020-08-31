Рада изменит график во время выборов, но депутаты будут работать — Разумков

Несмотря на то, что значительная часть народных депутатов будет задействована в предвыборной кампании на местных выборах, Верховная Рада сможет выполнять свои прямые функции.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV и добавил, что Рада изменит график работы.
— Две последние недели перед выборами и неделю после — это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме, рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложены, — сказал он.
Читайте: Раду пока не будут распускать. Зеленский объяснил почему
Когда местные выборы
Местные выборы в Украине состоятся в 2020 году 25 октября.
5 сентября будет объявлено о старте избирательного процесса.
До 2 октября должны быть обнародованы все сведения о регистрации кандидатов.
На следующий день после этой процедуры начнется предвыборная агитация.