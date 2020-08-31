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Факты / Украина / Политика

Рада изменит график во время выборов, но депутаты будут работать — Разумков

Несмотря на то, что значительная часть народных депутатов будет задействована в предвыборной кампании на местных выборах, Верховная Рада сможет выполнять свои прямые функции.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV и добавил, что Рада изменит график работы.

— Две последние недели перед выборами и неделю после — это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме, рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложены, — сказал он.

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Когда местные выборы

Местные выборы в Украине состоятся в 2020 году 25 октября.

5 сентября будет объявлено о старте избирательного процесса.

До 2 октября должны быть обнародованы все сведения о регистрации кандидатов.

На следующий день после этой процедуры начнется предвыборная агитация.

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