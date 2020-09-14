Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Держбюро расследований, куда его вызвали как свидетеля.
В ГБР отметили, что Богдана вызвали относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем недавнем интервью.
— Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства, — отметили в ГБР.
На официальном допросе Богдан рассказал, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и СМИ.
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Кроме этого, Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается вагнеровцев.
В ответ он предложил допросить участников совещания, где и было принято решение об отмене спецоперации.
Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали в ГБР из-за ряда обвинений, которые он озвучил в одном из своих последних интервью.
Богдан рассказал о существовании ряда договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения и обмена пленными.