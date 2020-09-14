Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Держбюро расследований, куда его вызвали как свидетеля.

В ГБР отметили, что Богдана вызвали относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем недавнем интервью.

— Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства, — отметили в ГБР.

На официальном допросе Богдан рассказал, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и СМИ.

Читайте: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко — Богдан

Кроме этого, Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается вагнеровцев.

В ответ он предложил допросить участников совещания, где и было принято решение об отмене спецоперации.

Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали в ГБР из-за ряда обвинений, которые он озвучил в одном из своих последних интервью.

Богдан рассказал о существовании ряда договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения и обмена пленными.