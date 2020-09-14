Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан прибув на допит в Держбюро розслідувань, куди його викликали як свідка.

У ДБР зазначили, що Богдана викликали щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив у своєму нещодавньому інтерв’ю.

– Метою допиту було з’ясування наявних у свідка достовірних даних та підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави, – розповіли у ДБР.

На офіційному допиті Богдан розповів, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і ЗМІ.

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Крім цього, Богдан зазначив, що його допитували в рамках кримінальної справи, зареєстрованої 19 серпня, яка стосується вагнерівців.

У відповідь він запропонував допитати учасників наради, де і ухвалили рішення про скасування спецоперації.

Екс-голову Офіса президента Андрія Богдана викликали до ДБР через низку звинувачень, які він озвучив в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Богдан розповів про існування низки домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення та обміну полоненими.