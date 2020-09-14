Проект государственного бюджета на 2021 год уже направили на рассмотрение правительства. В Минфине заверили, что это бюджет возможностей для развития.
Его ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии коронавируса, повышение минимальной зарплаты, помощь пенсионерам старше 75 лет и доступная медицина.
Также среди главных задач оказались такие:
- качественное образование;
- надежная оборона и безопасность;
- большое строительство (дороги);
- удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- состоятельные регионы.
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Проект госбюджета обещают внести на рассмотрение Верховной Рады вовремя.
Курс доллара в бюджете на 2021 год
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс доллара около 29 грн/1$.
По его мнению, это позволит украинцам и инвесторам быть уверенными в стабильности курса.