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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Борьба с Сovid-19 и повышение минималки: Минфин представил проект госбюджета-2021

Проект государственного бюджета на 2021 год уже направили на рассмотрение правительства. В Минфине заверили, что это бюджет возможностей для развития.

Его ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии коронавируса, повышение минимальной зарплаты, помощь пенсионерам старше 75 лет и доступная медицина.

Также среди главных задач оказались такие:

  • качественное образование;
  • надежная оборона и безопасность;
  • большое строительство (дороги);
  • удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
  • развитие культуры;
  • поддержка спорта высоких достижений;
  • масштабная цифровизация экономики;
  • состоятельные регионы.

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Проект госбюджета обещают внести на рассмотрение Верховной Рады вовремя.

Курс доллара в бюджете на 2021 год

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс доллара около 29 грн/1$.

По его мнению, это позволит украинцам и инвесторам быть уверенными в стабильности курса.

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