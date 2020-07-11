Миллиард на культуру: Ткаченко рассказал куда пойдут деньги
Глава Министерства культуры Александр Ткаченко рассказал, что 1 млрд гривен, который Кабмин недавно выделил для сферы культуры и креативных индустрий это недостаточное финансирование.
— 2021-й год будет кризисным для культурной сферы Украины, поэтому государство должно увеличить финансирование отрасли минимум на 50%. 1 млрд, который был выделен — мало.
Очевидно, еще будем обращаться за дополнительным финансированием в Кабмин, — отметил политик.
Также Ткаченко назвал приоритетные отрасли культуры, на которые в первую очередь выделят средства:
- Внутренний туризм. Ткаченко считает, что сейчас лучшее время для его развития.
- Украинское кино. Важно запустить производство сериалов с нарративами украинских историй.
- Культурная образованность. В планах министерства привлечения как можно больше людей на потребление культурных услуг.
- Сохранение культурного наследия.
— Большая Реставрация, которая запланирована на будущий год, и инициатива Большая стройка — очень важные для нашего государства, — написал глава Минкульта.
Возобновление финансирования Довженко-Центра
3 июля Ткаченко сообщил о полном погашении расходов Довженко-Центра за 10 месяцев вынужденного простоя вследствие карантина.
Самый большой киноархив Украины получит финансирование в размере 7,6 млн грн.
