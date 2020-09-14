Проект державного бюджету на 2021 рік вже направили на розгляд уряду. У Мінфіні запевнили, що це бюджет можливостей для розвитку.

Його ключовими пріоритетами є протидія пандемії коронавірусу, підвищення мінімальної зарплати, допомога пенсіонерам, старше 75 років і доступна медицина.

Також серед головних завдань опинилися такі:

якісна освіта;

надійна оборона та безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

фінансово спроможні регіони.

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Проект держбюджету обіцяють внести на розгляд Верховної Ради вчасно.

Курс долара у бюджеті на 2021 рік

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у проекті державного бюджету на 2021 рік закладається курс долара близько 29 грн/1$.

На його думку, це дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.