Проект державного бюджету на 2021 рік вже направили на розгляд уряду. У Мінфіні запевнили, що це бюджет можливостей для розвитку.
Його ключовими пріоритетами є протидія пандемії коронавірусу, підвищення мінімальної зарплати, допомога пенсіонерам, старше 75 років і доступна медицина.
Також серед головних завдань опинилися такі:
- якісна освіта;
- надійна оборона та безпека;
- велике будівництво (дороги);
- зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
- розвиток культури;
- підтримка спорту високих досягнень;
- масштабна цифровізація економіки;
- фінансово спроможні регіони.
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Проект держбюджету обіцяють внести на розгляд Верховної Ради вчасно.
Курс долара у бюджеті на 2021 рік
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у проекті державного бюджету на 2021 рік закладається курс долара близько 29 грн/1$.
На його думку, це дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.