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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Боротьба з Сovid-19 і підвищення мінімалки: Мінфін представив проект держбюджету-2021

Проект державного бюджету на 2021 рік вже направили на розгляд уряду. У Мінфіні запевнили, що це бюджет можливостей для розвитку.

Його ключовими пріоритетами є протидія пандемії коронавірусу, підвищення мінімальної зарплати, допомога пенсіонерам, старше 75 років і доступна медицина.

Також серед головних завдань опинилися такі:

  • якісна освіта;
  • надійна оборона та безпека;
  • велике будівництво (дороги);
  • зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
  • розвиток культури;
  • підтримка спорту високих досягнень;
  • масштабна цифровізація економіки;
  • фінансово спроможні регіони.

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Проект держбюджету обіцяють внести на розгляд Верховної Ради вчасно.

Курс долара у бюджеті на 2021 рік

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у проекті державного бюджету на 2021 рік закладається курс долара близько 29 грн/1$.

На його думку, це дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.

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