Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в 17 городскую больницу с двусторонним воспалением легких, сообщают источники из Офиса президента.

Мэр заболел в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

В то же время, официально Харьковский горсовет подтверждает, что Кернес находится на больничном.

Пресс-секретарь мера Татьяна Грузинская в комментарии Фактам ICTV подтвердила, что он находится в больнице. В связи с чем именно — не уточняет.

— Он в больнице, остальные — слухи и трактовки, — отметила пресс-секретарь.

По ее мнению, появление такого сообщения может быть предвыборным ходом оппонентов.

Информация о том, что у Кернеса коронавирус, появились еще в начале сентября. Тогда его пресс-служба опровергла, что у него подтвержден Covid-19.

Геннадий Кернес не появлялся на публике уже в течение двух недель. Последний раз его видели 23 августа — на День города.

Начиная с 14 сентября Харьков находится в оранжевой зоне карантина. Однако, когда город попал в красную зону, Кернес заявил, что местные власти не будут останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт.