Харьков в красной зоне: город не будет останавливать метро и транспорт

Харьков не останавливать общественный транспорт и не вводить дополнительные ограничения из-за того, что город попал в красной зоне.

Об этом заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

— Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет. И это не мое предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечения их комфортной жизни в городе, — подчеркнул мэр.

Читайте: Как происходит деление на четыре зоны адаптивного карантина

Решение об определении статуса красной зоны для Харькова приняли 7 августа на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обновления карантинных зон в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 числа все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

На интерактивной карте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, кроме Харькова, в зоне также находятся Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области.

Красная зона предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и тому подобное.

Источник: Харьковский горсовет