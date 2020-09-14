Мер Харкова Геннадій Кернес госпіталізований в 17-у міську лікарню з двостороннім запаленням легенів.

Міський голова захворів в перших числах вересня. У лікарню потрапив минулого тижня.

Про це Дзеркалу тижня повідомили джерела з Офісу президента.

Натомість офіційно Харківська міськрада підтверджує, що Кернес перебуває на лікарняному.

Прес-секретар мера Тетяна Грузинська у коментарі Фактам ICTV підтвердила, що він перебуває у лікарні. У зв’язку з чим саме – не уточнює.

– Він у лікарні, решта – чутки і трактування, – зазначила Тетяна.

На її думку, поява такого повідомлення може бути передвиборчим ходом опонентів.

Інформація про те, що у Кернеса коронавірус, з’явилися ще на початку вересня. Тоді його пресслужба спростувала, що у нього підтверджений Covid-19.

Геннадій Кернес не з’являвся на публіці вже протягом двох тижнів. Востаннє його бачили 23 серпня – на День міста.

Починаючи з 14 вересня Харків перебуває в помаранчевій зоні карантину. Однак, коли місто потрапило в червону зону, Кернес заявив, що місцева влада не зупинятимуть метрополітен і наземний громадський транспорт.