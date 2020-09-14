Бывший политзаключенный Владимир Балух остается в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

— Врачи, которые лечат Владимира Балуха отметили, что состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 суток. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое, — говорится в сообщении.

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Балух уже перенес операцию на головном мозге, после чего был введен в медикаментозную кому. Пока никаких прогнозов врачи не дают.

Избиение Балуха

Ночью 8 сентября жестоко избили Владимира Балуха — бывшего политзаключенного Кремля. До сих пор он находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

В полиции заявили, что расследованием избиения Балуха занимаются лучшие правоохранители. Они нашли сумку с вещами пострадавшего и установили людей, с которым общался Владимир Балух.