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Факти / Україна / Суспільство

Стан Балуха залишається тяжким – Геращенко

Колишній політичний в’язень Володимир Балух залишається у стабільно тяжкому стані.

Про це повідомила співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко.

 – Лікарі, що лікують Володимира Балуха зазначили, що стан стабільно тяжкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доби. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне, – йдеться у повідомлені.

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Балух вже переніс операцію на головному мозку, після чого був введений у медикаментозну кому. Наразі жодних прогнозів лікарі не дають.

Побиття Балуха

Уночі 8 вересня жорстоко побили Володимира Балуха – колишнього політв’язня Кремля. До сьогодні він перебуває у тяжкому стані. У потерпілого була виявлена тяжка черепно-мозкова травма.

У поліції заявили, що розслідуванням побиття Балуха займаються найкращі правоохоронці. Наразі вони знайшли сумку з речами постраждалого та встановили людей, з яким спілкувався Володимир Балух.

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