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Факты / Украина / Общество

Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

10 сентября состоялось первое заседание Благотворительного фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр в новом составе. В Общественный совет вошли известные деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты.

Во время заседания члены Общественного совета обсудили и поддержали ключевые, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние девять месяцев.

— Общественный совет – это платформа для диалога с обществом и экспертной средой. Мы работаем со сложной и чувствительной для общества темой. Поэтому нам крайне важно слышать и учитывать разные позиции общественности, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

Сборы Общественного совета будут проходить раз в квартал.

В состав Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр среди прочих вошел Борис Забарко, председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей, директор научно-просветительского центра Память Катастрофы, который выжил во времена Холокоста. Он акцентировал внимание на необходимости создания мемориала памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.

— С каждым годом выживших в этой трагедии, становится меньше. Во всех странах есть музеи, которые рассказывают эту историю. А в нашей стране, где произошли такие страшные события, музея нет до сих пор. Это позор и стыд для всех нас, для меня лично. Мы не имеем права не построить этот музей, – отметил Забарко.

  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр / 5 фотографий

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Состав Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр:

  1. Олег Вишняков – Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, бизнесмен.
  2. Борис Глазунов – генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.
  3. Юрий Голик – член президии Еврейской Конфедерации Украины, советник главы Днепропетровской ОГА 2015-2019 гг., советник премьер-министра Украины октябрь 2019 г. — март 2020 г.
  4. Константин Грищенко – министр иностранных дел Украины 2010-2012 гг., 2013-2015 гг., вице-премьер-министр Украины в 2012 г.
  5. Борис Забарко – глава ОО Ассоциация евреев-бывших заключенных гетто и нацистских концентрационных лагерей, директор научно-просветительского центра Память Катастрофы.
  6. Александр Злотник – композитор, народный артист Украины, ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиера, глава Религиозного Объединения Общин Прогрессивного Иудаизма Украины.
  7. Анатоль Карминский – строительный эксперт, заслуженный строитель Украины, член совета Строительной Палаты Украины, директор ООО Укрсервекс.
  8. Ольга Кудиненко – Сооснователь благотворительного фонда Таблеточки.
  9. Неля Куковальская – генеральный директор Национального заповедника София Киевская.
  10. Андрей Куликов – радиожурналист, телеведущий, сооснователь и глава правления ОО Громадське радио.
  11. Владимир Лавренчук – банкир, экономист.
  12. Дина Попова – директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.
  13. Ахтем Сейтаблаев – актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым.
  14. Ольга Сумская – актриса, телеведущая, Народная артистка Украины.
  15. Александр Сусленский – президент Всеукраинского еврейского совета, почетный академик Национальной Академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины.
  16. Маргарита Яковлева – журналист, основатель проекта Слово Праведника.

Состав Общественного совета будет расширяться. Следующая встреча Общественного совета планируется в декабре.

Напомним, ранее мы писали, что на Киевском еврейском форуме обсудили создание мемориала Холокоста Бабий Яр.

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